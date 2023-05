Denizli’de aranan 78 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 15 ile 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 205 farklı adres kontrol edildi. İl genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 78 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 28 bin 144 şahsın GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.



205 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde, 1 iş yerinde açıktan alkol satışı yapıldığı tespit edilip, gerekli işlem yapıldı. “1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu” çerçevesinde geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 116 apart dairesi kontrol edilip, 1 apart yetkilisine KBS sistemine bildirimde bulunmamaktan 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet 4 adet çalıntı altın künye ele geçirildi. (İHA)