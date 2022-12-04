4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Katiliyle aynı karede! Askere gitmek için gün sayıyordu

Katiliyle aynı karede! Askere gitmek için gün sayıyordu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kız meselesi nedeniyle parkta çıkan tartışmada hayatını kaybeden gencin, kavgaya götürdüğü en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:12
Takip Et

Denizli’de askere gitmek için gün sayan kız meselesi nedeniyle parkta çıkan tartışmada hayatını kaybeden Hüseyin Niyaz’ı en yakın arkadaşı öldürmüş. Katiliyle aynı karede

Katiliyle aynı karede! Askere gitmek için gün sayıyordu
+
Aa
-

Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan T.O. ile 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz, Niyaz'ın en yakın arkadaşları olan iki kardeş H.C. ve U.C. parkta buluştu.

Çıkan tartışmada Niyaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yapılan soruşturma çerçevesinde ilk başta husumetlisi T.O. tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Niyaz cinayeti farklı boyutlara ulaştı. Çıkan tartışmada omzundan yaralanan T.O.'nun olayı kendisinin yapmadığını söylemesi üzerine gözler kardeşlerin üzerine çevrildi.

Ekiplerin aldığı sorgular çerçevesinde çıkan arbedede U.C.'nin elinde bulunan silahın ateşlenmesi sonucu T.O.'yu omzundan, Niyaz'ı ise karın tarafından 2 kurşunla yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
2
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
3
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
6
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
7
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Napoliten konserleri ile İtalya'ya kısa bir yolculuk
﻿Napoliten konserleri ile İtalya'ya kısa bir yolculuk
﻿Napoliten konserleri ile İtalya'ya kısa bir yolculuk
﻿Aracını park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi 
﻿Aracını park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi 
﻿Aracını park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi 
﻿Tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti
﻿Tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti
﻿Tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti
﻿Dijital teknoloji diş tedavisinde süreci kısalttı
﻿Dijital teknoloji diş tedavisinde süreci kısalttı
﻿Dijital teknoloji diş tedavisinde süreci kısalttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.