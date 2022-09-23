23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avlanması yasak kızılgeyiğini vurup derisini yüzdüler

Avlanması yasak kızılgeyiğini vurup derisini yüzdüler

Denizli’nin Çivril ilçesinde avlanması yasak olan kızılgeyiği vuran kaçak avcılar, yakalanmamak için hayvanın derisini yüzüp etlerini parçalayarak götürdü.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:00
Takip Et

Denizli'de avlanması yasak kızılgeyiğini vurup derisini yüzdüler

Avlanması yasak kızılgeyiğini vurup derisini yüzdüler
+
Aa
-

Çivril ilçesinde buluna Akdağ’da yaşayan ve avlanması yasak olan bir kızılgeyik, kaçak avcılar tarafından vuruldu.

İHA'da yer alan habere göre, vurdukları hayvanın derisini dağ başında yüzen şüpheliler, yakalanmamak için kızılgeyiğin etlerini de parçalayarak zirveden indirdi.



Yürüyüş için çıktıkları Akdağ’a karşılaştıkları ürkütücü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan doğaseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyon 5. Bölge Müdürlüğüne ihbar etti.

İhbar üzerine Akdağ’a gelen DKMP Afyon 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kızılgeyiğin derisi ve bacaklarını muhafaza altına aldı.

Şüphelilerin yakalanması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için bölgede önlemlerin artırıldığı öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
3
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
4
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
5
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
6
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
7
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.