Birleşmiş Milletler’de Filistin için kritik gün. Tam üyelik oylaması yapılacak

Kaynak: Cumhuriyet
Birleşmiş Milletler’de Filistin için kritik gün. Tam üyelik oylaması yapılacak
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin’in tam üyelik başvurusunu değerlendirmek için oylama yapacak. Genel Kurul’da İsrail ve ABD’nin itirazlarına rağmen destek bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu cuma günü, Filistin’in Birleşmiş Milletler tam üyeliğe ehil olduğunu tanıyacak ve Güvenlik Konseyi'ne konuyu olumlu bir şekilde tekrar değerlendirmesini tavsiye edecek bir karar tasarısını oylayacak.

Söz konusu oylama, geçtiğimiz ay Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edilen Filistin'in teklifine verilecek destek noktasında uluslararası bir anket niteliği taşıyor. Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üyeliği için hem 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin hem de Genel Kurul'un onayı gerekiyor.

1632983672unbsc.webpDiplomatlar 193 üyeli Genel Kurul'un Filistin'in teklifine yüksek ihtimalle de destek vereceğini fakat karar taslağının yine de değiştirilebileceğini düşünüyor.

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, konu hakkında yaptığı açıklamada, karar taslağını sert bir dille eleştirdi ve Filistinlilere fiili bir devlet statüsü ve hakları tanıyacağını söyledi. Erdan, tasarı hakkında, "Eğer onaylanırsa, ABD'nin Amerikan yasalarına uygun olarak BM ve kurumlarını finanse etmeyi tamamen durdurmasını bekliyorum" ifadesini kullandı ve karar kabul edilse bile sahadaki durumun değişmeyeceğini kaydetti.

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ABD KARARDAN ENDİŞELİ

ABD yasalarına göre Washington, uluslararası alanda tanınan devlet olma niteliklerine sahip olmayan herhangi bir varlığa tam üyelik veren herhangi bir BM kuruluşuna fon sağlayamaz. ABD’nin bu politikası, ABD'nin 2011 yılında Filistinlilere tam üyelik vermesinin sonrasında UNESCO'ya sağladığı finansmanı durdurmasına neden oldu.

ABD’nin BM misyonu sözcüsü Nate Evans, "ABD, Filistinliler için devlet olma yolunun doğrudan müzakerelerden geçtiğini savunmaktadır” ifadesini kaydetti ve ABD’nin konu hakkındaki çekincelerini tekrarladı.

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