Kendisi gibi uzun yaşamak isteyen gençlere ilk tavsiyesi bakın ne oldu. 100 yaşını deviren kadın hâlâ turp gibi

Kaynak: Haber Merkezi
Kendisi gibi uzun yaşamak isteyen gençlere ilk tavsiyesi bakın ne oldu. 100 yaşını deviren kadın hâlâ turp gibi
Kendisi gibi uzun yaşamak isteyen gençlere ilk tavsiyesi "evlenmeyin" olan 100 yaşındaki kadının açıklamaları dikkat çekti.

Teknoloji devleri gibi Bryan Johnson'ın hayal gücüyle sınırlı olmayan, uzun yaşamın daha basit yolları da var.

100 yaşındaki Joyce Preston'ın tavsiyelerine göz atalım. 1924'te İngiltere'nin Stockport kentinde doğan Preston, renkli bir yaşam sürdü.

Pamuk araştırma şirketinde çalıştı, 90 yıl piyano çaldı, korolarda şarkı söyledi ve dünyayı gezdi.

Birkaç ay önce yaşlılar evine taşınan Preston, günlük yoga ve yürüyüşlerle aktif bir yaşam sürdürüyor.

Uzmanlar, uzun yaşam için milyonlar harcamaya gerek olmadığını, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yeterli olduğunu belirtiyor.

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Bekar Kalın

Preston, bekâr kalmayı öneriyor. Araştırmalar, evli bireylerin daha uzun yaşadığını gösterse de, Paul Dolan'a göre, evlenmemiş ve çocuksuz kadınlar daha sağlıklı ve mutlu olabilir.

Arkadaş Edinin

Preston, sosyal çevrenin önemini vurguluyor. Rose Anne Kenny, sosyal etkileşimin, sağlıklı beslenme ve egzersiz kadar önemli olduğunu söylüyor.

Yaşınıza Takılmayın

Olumlu yaşlanma düşüncesi, uzun ömre katkıda bulunabilir. Preston, yaşının kendisini sınırlamasına izin vermiyor.

İnançlı Olun

Dindarlık, uzun yaşamla ilişkilendiriliyor. Araştırmalar, inançlı bireylerin daha uzun yaşadığını ve zihin sağlığına katkı sağladığını gösteriyor.

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Öğrenmeye Devam Edin

Preston, yaşlılara yeni beceriler öğreten bir kuruluşun üyesi olarak, öğrenmenin önemini vurguluyor.

Heidi Tissenbaum, yeni şeyler öğrenmenin yaşlılıkta bilişsel gerilemeyi önleyebileceğini belirtiyor.

Bu bilgiler, Business Insider'da "A centenarian who starts her day with gentle exercise and loves walks shares 5 longevity tips, including staying single" başlıklı makaleden alınmıştı.

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