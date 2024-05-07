Danimarkalı Ev Perakendecisi JYSK’dan yatırım hamlesi

Çağlar Çağatay
Danimarkalı Ev Perakendecisi JYSK’dan yatırım hamlesi
Danimarkalı ev eşyası perakendecisi JYSK, Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. Mayıs 2023'te İstanbul'da Torium AVM ve Oasis Cadde de açtığı ilk iki mağazanın ardından, Aralık 2023 üçüncü mağazasını Tepe Nautilus'ta açan marka, şimdilerde yeni bir yatırıma hazırlandığını açıkladı.

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Yabancı şirketlerin Türkiye'ye olan yatırımları her geçen gün artıyor.

Bunlardan biri 1979 yılında aile şirketi olarak kurulan Danimarkalı JYSK, İskandinav tarzında ev ve yaşam ürünleri ile yatak ve uyku ürünlerini Türkiye pazarındaki tüketicilere sunuyor.

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Mayıs 2023'te İstanbul'da Torium AVM ve Oasis Cadde de açtığı ilk iki mağazanın ardından, Aralık 2023 üçüncü mağazasını Tepe Nautilus'ta açan marka, Türkiye pazarındaki 1’inci yılını özel bir etkinlikle kutladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri Gardenya Salonunda düzenlenen kutlamaya çok sayıda davetli katıldı.

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HEDEFİ TÜRKİYE PAZARINDA BÜYÜMEK

JYSK Satış ve Pazarlama Ülke Müdürü Elif Tonyalı, yeni bir yatırımın daha Türkiye’de hayata geçeceğini söyledi. Tonyalı, “Bir yıl önce, İskandinav esintili tasarımlarımızla ve doğadan ilham alan renklerimizle Türkiye'ye adım atıldığında, markamızın ülkemizde böylesine sıcak bir karşılama göreceğimize dair umutlarımız büyüktü.

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JYSK Türkiye'nin başarısına katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyerek, her şehre ve her kesime hitap eden bir mobilya ve dekorasyon markası haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 4’üncü mağazamızı 27 Haziran’da First Avenue’de açacağız. Açılışa özel yüzde 70 indirim fırsatı sunacağız“ diye konuştu.

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