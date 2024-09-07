Denizli’de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Girne Mahallesi, Toprakçı mevkiinde meydana gelen yangın, müstakil evlerin ve çevredeki yeşil ile kuru otların bulunduğu bir alanda çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekipleri, yangının müstakil evlere ve ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun bir çaba sarf etti.

Ekiplerin etkin çalışması sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.