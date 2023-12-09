Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Pınaryazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ferdi Ağur idaresindeki otomobil, A.T.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar yol kenarına savrularak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ağur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada diğer sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw094625-01.jpg

aw094625-02.jpg

aw094625-03.jpg

aw094625-04.jpg

aw094625-05.jpg

aw094625-06.jpg

Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'dan flaş kararlar Spor
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'dan flaş kararlar
Çanakkale'de kar yağışı Yaşam
Çanakkale'de kar yağışı
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın Yaşam
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Bakanlık, Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti Gündem
Bakanlık, Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti
Juventus tek golle kazandı liderliğe çıktı Spor
Juventus tek golle kazandı liderliğe çıktı
TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı Yaşam
TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı