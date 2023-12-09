Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Pınaryazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ferdi Ağur idaresindeki otomobil, A.T.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar yol kenarına savrularak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ağur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada diğer sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.