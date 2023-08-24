Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Denizli’de hastane bahçesinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde bu sabah saat 05.00 sıralarında ; hastane bahçesinde bulunan başhekimlik binası yönünden gelen silah sesleri, hastane güvenliği ve polisleri harekete geçirdi.

Başhekimlik binasının önüne gelen güvenlik görevlileri, isminin İ. K. olduğunu belirten kişiyi, sol bacağından vurulmuş halde buldu.

Acı içerisinde kıvranan İ.K.’nın yardımına koşan hastane personeli, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından acil servise sevk etti. Tedavi altına alınan İ. K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıda yaralanan İ.K.’nın ilk ifadesinde, kendisini yaralayan saldırganı tanımadığını söylediği ifade edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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