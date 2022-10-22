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Polisler müzikhol bastı yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı

Denizli'de polis yabancı uyruklu kadıların bir müzikholde çalıştırıldığını tespit edince baskıüzikholu bastı. İşletmeciler yabancı uyruklu kadınları polis yakalamısın diye bakın nereye saklamış

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 13:58
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Denizli'de polisler müzikhol bastı yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı

Polisler müzikhol bastı yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı
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Polis Denizli'deki bir müzikholda yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığını tespit edince operasyon düğmesine bastı. 

Olay, saat 02:30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda meydana geldi. L.B isimli işletmecinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbarı üzerine iş yerine baskın düzenleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol etti. Ancak İşletmeciler polis baskınlarına karşı hazırlıklıydı. Kadınları saklamak için bir düzenek kurmuşlardı. Ancak bu durum deneyimli polislere aldatmaya yetmedi. Polisler, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti.

Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü. Gizli bölmeye inen polisler burada saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 karşılaştı. Polis ekipleri gizli bölmede saklanan ve konsomatrislik hizmeti veren 5 kadını saklandıkları yerden çıkartarak gözaltına

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