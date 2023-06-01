Denizli'de sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak Pamukkale'de de etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Akköy Mahallesinde sele neden olurken, suyun dağdan sürüklediği ağaç parçaları mazgalları tıkayınca taşkın yaşandı.

Denizli'de sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu

Karahayıt ve Akköy mahallerinden geçen Uzunpınar Deresi taştı, iki mahallede sokak ve caddeler su ve çamur altında kaldı. Karahayıt Mahallesinde derenin yanındaki bir restoran ve ev de su altında kaldı. Akköy Mahallesinde de ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Eskihisar Mahallesi yolunda da karayolunun çökmesi sonucu bir TIR'ın dorsesi çukura düştü. Dere yatağındaki bazı ahırlardaki küçükbaş ise sel nedeniyle sürüklenerek boğuldu.

Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yollarda temizleme çalışması başlatırken, itfaiye ekipleri ise su basan evlerde pompalarla çalışma başlattı. Öte yandan, jandarma ekipleri de taşkın yaşanan bölgeye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlıyor.

SELİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Bazı vatandaşlar, sel anının cep telefonlarıyla görüntüledi. Çekilen bir görüntüde selin şiddetiyle dağdan sürüklenen tomruk ve ağaç parçalarının derede sürüklenmesi ve ağaçların devrilmesi yer aldı. (DHA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Hindistan'ın şiddet olayları: Ölenlerin sayısı 80'i geçti Dünya
Hindistan'ın şiddet olayları: Ölenlerin sayısı 80'i geçti
Sokakta başlayan kavga hastanede de devam etti: 14 yaralı Yaşam
Sokakta başlayan kavga hastanede de devam etti: 14 yaralı
Mantar toplarken uçurumdan düşüp öldü Yaşam
Mantar toplarken uçurumdan düşüp öldü
Kimse sırrını çözemiyor. Esrarengiz olay 3 yıl sonra yeniden yaşandı Yaşam
Kimse sırrını çözemiyor. Esrarengiz olay 3 yıl sonra yeniden yaşandı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Şansal Büyüka, Galatasaray’ı şampiyon yapan 2 tazı formülünü açıkladı Spor
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Şansal Büyüka, Galatasaray’ı şampiyon yapan 2 tazı formülünü açıkladı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor Dünya
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor