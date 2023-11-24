Denizli'de üzerine mermer düşen işçi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Denizli'de üzerine mermer düşen işçi öldü

İlçenin Kale Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in (34) üzerine, ocaktan elde edilen büyük bir mermer düştü.

Taşınması sırasında düşen mermerin altında kalan işçiyi fark edenler durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekibi Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karademir'in cenazesi mermerin altından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ölen işçisin cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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