Denizli'de Uzman Çavuş omuz atma tartışmasında hayatını kaybetti

Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır ile bir grup arasında omuz atma yüzünden tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Abacı, Enes Bıçakcı, Halil Basri Camız, U.T. ve T.Ç., Yazır'ı darbedip kalçasından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yazır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ve Enes Bıçakcı tutuklanırken, U.T. ve T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammet Yazır'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.