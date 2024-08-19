Sokak ortasındaki içki şişeleriyle birbirlerine girdiler

Kaynak: İHA
Sokak ortasındaki içki şişeleriyle birbirlerine girdiler

Tekirdağ'da meydana gelen kavgada şahıslar birbirlerine içki şişeleriyle saldırdı.

Sokak ortasındaki içki şişeleriyle birbirlerine girdiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada sopa ve içki şişesiyle birbirine giren 2 şahıs yaralandı.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Özgürler Caddesi ile Akyel Sokak yol ayrımında meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında uyuşturucu madde alışverişi yüzünden tartışma çıkan A.Y. ile A.T. sokakta karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ikili sopa ve içki şişesiyle birbirine girdi.

Kanlar içinde kalan iki şahıs yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan A.Y. ve A.T. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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