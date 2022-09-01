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Yangın ev ve işyerini küle döndürdü

Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde çıkan 2 farklı yangında bir iş yeri ve bir ev küle döndü. Kullanılamaz hale gelen ev ve iş yeri yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:49
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Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 2 yangın

Yangın ev ve işyerini küle döndürdü
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Yangınlardan ilki, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; mahallede bulunan bir işyerinde henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. 

Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hızlıca çalışma başlattı. 

Çevrede korku dolu anlara neden olan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Aynı gün içerisinde yaşanan yangınların ikincisi ise Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı. 

Bir evde yükselen dumanlar kısa sürede yangına dönüştü. 

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evi tamamen saran yangına müdahale etti.

Soğutma çalışmaları tamamlanan evde, büyük maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, gün içerisinde meydan gelen yangın sonucu kullanılamaz hale gelen işyeri ve ev yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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