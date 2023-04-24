Denizlispor tarihinde bir ilki yaşayacak. TFF 2. Lig'e kadar geriledi

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da dün Bodrumspor'a 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala 1. Lig'den düştü. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak yeşil-siyahlı ekip, Spor Toto 1. Lig'de 36 sezon geçirerek bu ligde en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor.

2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

Denizlispor, Yılport Samsunspor ve Altay (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, son 2 haftada ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında hükmen galibiyet alacak.

EN ÜST LİGDE 57 SEZON

Süper Lig'de 21 sezonda 728, 1. Lig'de de 36 sezonda 1184 maça çıkan Denizlispor, toplam 1912 karşılaşmada 698 galibiyet, 506 beraberlik ve 708 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 2 bin 359 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 2 bin 315 gol gördü.

Yeşil-siyahlı ekibin bu liglerde aldığı sonuçlar şöyle:

Lig K O G B M A Y

Süper Lig 21 728 217 192 319 875 1057

1. Lig 36 1184 481 314 389 1484 1258

Toplam 57 1912 698 506 708 2359 2315

(AA)