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Kemal Kılıç Denizlispor için kötü haberi verdi

Denizlispor teknik direktörü Kemal Kılıç, Göztepe mağlubiyeti sonrası Denizlispor için "İş çok zora bindi. Hatta zorun da biraz ötesinde bence" dedi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 17:51
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Denizlispor'un hocasından flaş açıklamalar

Kemal Kılıç Denizlispor için kötü haberi verdi
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Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'ye 2-0 yenilen Denizlispor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıç, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu mağlubiyetten sonra çok zor bir duruma düştüklerini söyledi.

"BU ŞEKİLDE KAYBETMEMEMİZ GEREKİYORDU"
Kısa süre içinde oyuncularıyla gönül birliği ve çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılıç, "Maçı çok değişik oynamayı bekliyordum. Çok yüksek bir inanç ve tempoyla çıktığımız maçı kazanmak istedik. Hatta iki maç üst üste kazanıp bu kurtarma ve ligde kalma yarışında küçük de olsa bir avantajla yolumuza devam etmek istiyorduk ama düşündüğümüz gibi olmadı. Bu kadar önemli ve hayati bir maçı bu şekilde kaybetmememiz gerekiyordu." diye konuştu.

"İŞ ÇOK ZORA BİNDİ"
Kılıç, rakibi tebrik ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "O kadar fiziksel üstünlüklerle bizi zor durumda bıraktılar ki topla oynama oranımızın yüksek olmasına rağmen maçı kazanamadık. Çünkü rakip daha güçlü, daha inançlı ve daha belli prensipleri, bir oyun düzeni olan bir rakipti ve son haftalardaki başarısını da düşünürseniz onu sahaya yansıttılar. Çok üzgünüm. Şu andan itibaren ne yapılacak, gidince onları düşüneceğiz, yönetim kuruluyla konuşacağız. İş çok zora bindi. Hatta zorun da biraz ötesinde bence."

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