Denizli’ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Denizli’nin Çameli ilçesinde ceviz büyüklüğünde meydana gelen şiddetli dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlerde hasara neden oldu.

Denizli’ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde kurak bir sonbahar ve kış mevsiminin ardından baharı kar ve yağışla karşılayan Denizli’de, alışıla gelmedik hava olayları yaşanmaya devam ediyor. Nisan ayının başı ve ortasında yaşanan kar yağışıyla gelinliğini giyen Çameli ilçesi, bu kez şiddetli dolu yağışıyla beyaza büründü. Akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika devam eden dolu yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

DOLU BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU

Ceviz büyüklüğünde yaşanan ve her yeri kar yağmış gibi beyaz örtüyle kaplayan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Şiddetli dolu yağışının neden olduğu hasar, yağışın etkisini kaybetmesiyle ortaya çıktı. Şiddetli dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlerde hasara neden oldu.

Hayatında ilk kez bu şekilde bir dolu yağışıyla karşılaştığını ifade eden Kadir Çelik, “Çameli’nde dolu yağışı çok hızlı bir şekilde başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam etti. Bütün araçlarda büyük veya küçük hasar oluşturdu. Zarar çok büyük, herkes aracındaki hasarı tespit etmeye çalışıyor. Bazı araçların camları patlamış, bazı araçların aynaları kırılmış” dedi. (İHA)

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