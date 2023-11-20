Denizlispor göz göre göre 3. Lig'e doğru gidiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor galibiyete hasret kaldı.

KAYNAK: DHA
Denizlispor göz göre göre 3. Lig'e doğru gidiyor

2 Lig'de 14'üncü haftada Sariyer'e konuk olan yeşil-siyahlılar müsabakayı 2-0 kaybedip art arda 5'inci yenilgisini aldı.

Son olarak evinde İnegölspor engelini 2-0'lık skorla aşan Denizlispor, Kastamonuspor, Iğdır FK, Somaspor, Menemen FK ve Sarıyer mücadelelerinden eli boş ayrıldı.

Alınan kötü sonuçların ardından 11 puanda kalan Denizlispor düşme hattına geriledi.

Teknik direktör Bülent Ertuğrul istemedikleri bir seri yakaladıklarını belirterek, "Bu durumu mutlaka düzelteceğiz. Bu hafta evimizde Düzcespor'la oynayacağız. Sahamızda kazanıp kara bulutları dağıtmak istiyoruz" dedi.

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