Başkentte Rize'den müthiş dönüş

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Daha 7. dakikada Gençlerbirliği Abdullah Şahindere ile öne geçti.

Çaykur Rizespor 21. dakikada Emirhan Topçu ile beraberliği sağladı, 63'te de Kubilay Kanatsızkuş ile öne geçti.

90+2'de Mişa son sözü söyledi ve Çaykur Rizespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.