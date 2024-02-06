Deprem anında oğlunun söylediği son sözlerini açıkladı. 6 evladını depremde kaybeden anne yürekleri sızlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay’da bulunan evlerinde yakalanan Selma Hasar, çocukları Mehmet, Seher, Özkan, Ahmet, Berat ve Yağmur ile birlikte enkaz altında kaldı. Anne Hasar, depremden 79 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı fakat çocukları hayatlarını kaybetti.

Enkaz altındayken bacaklarından yaralanan ve fizik tedavi gören Hasar, eşi Abdurrahman ile memleketleri Mardin’e yerleşti. Depremden 1,5 yıl önce, çocukları üniversite okuduğu için Hatay’a yerleştiklerini söyleyen Hasar, “Kardeşleri, oğlum Mehmet’e, 6 Şubat akşamında doğum günü sürprizi yapacaktı ama olmadı. Onun bir küçüğü kızım Seher 23 yaşındaydı. Özkan 22 yaşındaydı, Ahmet 16, Berat 12, Yağmur ise 8 yaşındaydı. Hepsi depremde şehit oldu. Depremden önce Mehmet ve Seher, Hatay’da üniversite okuyorlardı. Mehmet, gastronomi, kızım Seher ise edebiyat son sınıf öğrenciydi. 5 Şubat gecesi yemek yedik, çay içtik ve sonra gece 01.00 gibi uyuduk” ifadesini kullandı.

“GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ KALDIK”

Deprem sırasında yaşadıklarını anlatan Selma Hasar, “Küçük çocuklarımı da alıp dışarı çıkacaktık. Kapıya yakındır, çocuklar kapıyı açıyordu hem yukarıdan hem de uzaktan ses geliyordu. Sanki yer yarılıyordu. 6 çocuğum ile beraber koridordaydık, arka arkayaydık. Onların arkasında ben vardım. Hepsi bana dönüp gözümün içine baktılar ve ‘Anne’ dediler. O sırada düştük. Sanki tavana çarpıp yere düştüm.” ifadesini kaydetti.

Daha sonra çocuklarına seslendiğini ileten Hasar, büyük oğlu ve 2 çocuğunun sesini hiç duyamadığını söyledi. Diğer çocuklarıyla konuştuğunu belirten Hasar, “Seher çağırdı beni, onunla konuştum. Helalleştik. 22 yaşındaki oğlum Özkan ile konuştuk. Oğlum, bana ‘Hakkını helal et anne, seni üzdüysem affet’ dedi. Sonra Ahmet konuştu. En güçlü oğlum Özkan’dı, ev işlerinde ağır işleri o yapardı. Ona seslendim, ‘Kardeşlerini çıkarıp, çıkın’ dedim. Özkan ağlayarak, ‘Anne, göğsümde büyük bir taş var. Nefes alamıyorum’ dedi. O an zaten ümidimi kestim, sonra bayılıp kendimden geçmişim. Hava da soğuktu, susuz ve aç günlerce kaldık. Bu acıya kelimeler kifayetsiz kalıyor, sözün bittiği yerdeyim. “ dedi.

Hasar, kabuslar yüzünden uyuyamadığını belirtti ve “Bir sürü psikiyatri ilacı kullanıyorum. Üzerine sıkıntı ve stresten guatr oldum. Eşim aynı şekilde hasta ve yemek yemiyor. Daha önce biraz daha iyiydim ama yıl dönümü yaklaştığı için bir aydır kötü olmuşum” ifadesini kullandı.

Eşi Abdurrahman Hasar ise depremden 2 gün önce hasta olan annesini ziyaret etmek için Mardin’e gittiğini ve bu yüzden vicdan azabı çektiğini söyledi.