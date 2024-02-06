Kahreden fotoğraf. Depremde ölen çocukların mezarlarına oyuncak bıraktılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıldönümünde, depremzedeler yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Narlıca Deprem Şehitliği’ne gelenler, çocukların mezarlarına balonlar takıp, oyuncaklar koyup, dua okudu.

6 Şubat 2023’te, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde iki büyük deprem oldu. Saat 04.17’de 7.7, saat 13.24’te 7.6 büyüklüğündeki depremler, Hatay başta olmak üzere birçok ili etkiledi. Bu depremler, Türkiye’nin yaşadığı en şiddetli doğal felaketlerden biri oldu.

Depremler nedeniyle, 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi yaralandı. 14 milyon kişi depremlerden doğrudan zarar gördü. 11 ilde, 124 ilçede, 6 bin 929 köy ve mahallede büyük hasar meydana geldi.

38 bin 901 bina tamamen çöktü, binlerce bina da kullanılamaz hale geldi. Türkiye, uluslararası desteği de kapsayan 4. seviye alarm durumuna geçti. 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri felaket bölgesine ulaştı.

Türkiye’de 7 gün boyunca milli yas ilan edildi.

Deprem bölgesinde ise olağanüstü hal ilan edildi.