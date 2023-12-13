Deprem bağışlarının nereye harcandığı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Deprem bağışlarının nereye harcandığı belli oldu
CHP Milletvekili Gürer’in toplanan deprem yardımlarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Ali Yerlikaya, 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 TL bağışın 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 liranın harcandığını açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde 50 binden fazla can kaybı ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarından toplanan paralarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

85 MİLYAR 697 MİLYON LİRA TOPLANDI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden sonra depremden etkilenen vatandaşların iaşe ve ibate ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 15 Şubat tarihinde TV Kanalları Ortak Yayını aracılığı ile "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" başlatıldığını hatırlatarak, kampanya kapsamında 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 TL bağış toplandığını açıkladı.

“PARALAR AFAD’IN HESAPLARINDA DEĞERLENDİRİLİYOR”

Bakan Yerlikaya, olup bağış yatırma işlemleri devam ettiğini ifade ederek, kampanya kapsamında bağışçılar tarafından yatırılan tutarların, kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini açıkladı.

BAĞIŞ SÖZÜ VERİP PARAYI YATIRMAYANLAR

Bakan Yerlikaya, taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespiti yapıldığını da ifade ederek bağışların tamamlanması için iletişim süreci devam ettiğini vurguladı.

56 MİLYAR LİRASI HARCANDI

Toplanan bağışlardan bugüne kadar 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 liranın, deprem bölgesindeki afetzedelere hane başı ödeme, vefat yardım, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, wc, gıda ve hijyen kolisi alımı için kullanıldığını belirten Bakan Yerlikaya, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

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