Deprem bilimci Naci Görür yerleşime açık olmayan illeri açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını duyurmuştu. Kurum, raporun sonuçlarıyla ilgili, "Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla 'fay sakınım zonu' konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları 'uygun olmayan alan' tanımı yerine 'önlemli alan' olarak yeniden düzenledik. Dolayısıyla rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve 'önlemli alan' olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşma oluşturulabilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarına tepki gösterdi.

Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr’da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 21, 2024

"HATAY’DAN ADIYAMAN’A KADAR HİÇBİR YER YERLEŞİME UYGUN DEĞİL"

Görür Murat Kurum’a, "Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ün sosyal medya platfornu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londra’da incelenen örneklerden bahsedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Söz konusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek. Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğu Anadolu Fayı tarafından temsil ediliyor. Bu faylar genellikle 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Ama bu levha sınırının doğusunda, Arap Levhası üzerinde levha sınırı kenar fayları var. Bunlar kırılmadı. Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir. En iyisi fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim. Buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmelidir. Burası özel bir yerdir. Özel planlama, özel mimari, özel inşaat teknolojisi, özel yapı malzemesi, deprem etkisini azaltacak özel teknoloji ister. Burada klasik bina yapamazsınız. İşini bilen özel insanlarla çalışmalısınız. Doğa koşullarını düzeltemeyeceğinize göre tek şansınız özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojileridir. Eğer böyle yapmazsak bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.