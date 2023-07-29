Deprem bölgeleri için kısa çalışma ödeneğinde yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos'a uzatıldı.

KAYNAK: DHA
Deprem bölgeleri için kısa çalışma ödeneğinde yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci maddesi gereğince yürürlüğe konulmasına karar verilen 'Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Karar'ın hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

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