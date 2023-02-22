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Deprem bölgesinde 'işten çıkarma yasağı' ve 'kısa çalışma ödeneği'. Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentler için, belli şartlar altında işten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneği uygulamaları başlatıldı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 05:01
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Deprem bölgesinde 'işten çıkarma yasağı' ve 'kısa çalışma ödeneği'

Deprem bölgesinde 'işten çıkarma yasağı' ve 'kısa çalışma ödeneği'. Resmi Gazete’de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre depremden etkilenen OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemesi durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Kararnameyle OHAL bölgelerinde, pandemi döneminde olduğu gibi İş Kanunu'ndaki 'Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'işyerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

Deprem bölgesindeki işyerlerinde Sendika kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatıldı.

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