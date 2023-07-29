Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı iddianamesi kabul edildi

Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce vatandaşımız vefat ederken farklı illerde yüzlerce bina yıkılmıştı.

Yıkılan binaların çoğu ya eksik malzeme ile yapılmış yada kolonları kesilmişti. Bu binalardan biri de Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı. Yapılan incelemede binanın kolonunun eksik yapıldığı ve bir kolonunun da kesildiği tespit edildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, yapı ruhsatına göre 1997’de yapımına başlanan, 2001’de ise yapı kullanma izin belgesi verilen Furkan Apartmanı’nın, depremin ardından neden yıkıldığına ilişkin bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.

BİNANIN ÇÖKMESİNİN ASIL NEDENİ TAŞIYICI SİSTEMDEKİ DÜZENSİZLİKLER, BOZULMALAR VE EKLENTİLER

Bilirkişi raporunda, Furkan Apartmanı ile ilgili mimari proje ile statik projenin bariz şekilde birbirinden farklılık göstermesine rağmen bu projeleri onaylayarak yapı ruhsatı veren kişilerin, görevlerini ihmal ettikleri yer aldı. Raporda, binada kullanılan malzemelerden çelik donatıyla ilgili kayda değer bir sorun olmadığı, beton dayanımının ise yüzde 16,5 düşük olduğu tespit edildiği belirtilerek, "Binanın göçmesinde dayanım düşüklüğünün etkisi olmakla birlikte, çökmenin asıl nedeni taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, bozulmalar ve eklentilerdir. Mimari ve statik projedeki tutarsızlıklar, uygulamanın bazı hususlarda projelerden farklı olması ve uygulama aşamasında oluşan proje değişiklikleri için revizyon projesi hazırlatarak belediyeden onay almamasından dolayı fenni mesul mühendisin ve müteahhidin kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Müteahhidin, inşa sürecinde gerekli özenin gösterilmemesinden ve ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğu kanaatine ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

KOLONLARI KESTİKLERİ YETMİYORMUŞ GİBİ BİNAYA KAÇAK ASMA KAT ÇIKMIŞLAR

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği de vurgulanarak sanıklardan Faik Ö.’nün binaya kaçak asma kat yaptığı ve binada bulunmayan S11 kolonunun da Faik Ö.’nün maliki olduğu dükkana ait bir kolon olduğu ve bu nedenle de şüphelinin söz konusu yerin maliki olması nedeniyle eylemden sorumlu olduğu belirtildi. Faik Ö.’nün kardeşi diğer sanık Eyüp Ö.’nün ise kardeşiyle birlikte hareket ettiği için aynı eylemlerden sorumlu olduğu, sanık Nejdet A.’nın da Faik Ö’ye sattığı dükkanının kolonunu kesmiş olabileceği yönünde ifadeler nedeniyle aynı eylemden sorumlu olduğu kaydedildi.