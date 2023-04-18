Deprem bölgesinde baston ile geziyordu. Süleyman Soylu'nun rahatsızlığı futbol topunu görünce iyileşti

Geçen ay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir iftar yemeğinde elinde bastonla görüntülenmesiyle birlikte, basında ve sosyal medyada rahatsızlığı hakkında spekülasyonlar yapılmaya başlandı.

Deprem bölgesinde baston ile geziyordu. Süleyman Soylu'nun rahatsızlığı futbol topunu görünce iyileşti

Bazı haber kaynakları, Soylu'nun bel fıtığı rahatsızlığı yaşadığını ve tedavi gördüğünü bildirdi. Ancak, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soylu'nun sadece rutin bir sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir rahatsızlığı olmadığı belirtildi.

Daha sonra, İstanbul'da bulunan Eyüpspor Futbol Akademisi'ni ziyaret eden Soylu, gençlerle bir araya geldi ve top sektirdi. Kameraların önünde futbol hünerlerini sergileyen Soylu, yarım voleyle ağlara da gol attı.

Ancak, Soylu'nun birkaç gün önce bastonla yürüdüğü fotoğraflarla top sektirdiği anlar arasındaki kısa süre, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Bazıları, Soylu'nun rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta bastonla yürüdüğünü hatırlatarak, top sektirirken risk alıp almadığını sorguladılar. Bazıları da, Soylu'nun top sektirirken rahatsızlığının tamamen geçtiğini iddia ettiler.

İşte sosyal medyada yer alan bazı tepkiler:

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