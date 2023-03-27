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Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı 

Malatya’da depremzedelere ait işyeri ve ikametlerde 400 bin TL’lik hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:11
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Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı 

Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı 
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Deprem bölgesi Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, depremzedelere ait çok sayıda işyeri ile ikamette hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılara ait biri kırsal bölgede olmak üzere üç ayrı adreste yapılan aramalarda, toplam değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu değerlendirilen 8 ev tipi kombi, 1 sanayi tipi kombi, 2 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 1 otomatik av tüfeği, 1 jeneratör, 3 PC kasası, 1 kamera, 1 TV, 4 elektrikli şofben, 2 cep telefonu, 1 çelik kasa, 1 fırın, 2 monitör ve 2 yazıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(AA)

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