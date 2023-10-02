Deprem bölgesinde konteynerlar ve devlet hastanesi sular altında

Editör: Abdullah Keleş

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana gelmesi ile bu depremlerden en fazla etkilenen kentlerin başında Hatay yer alıyor.

Kentte hala kaldırılmayan enkazlar, yıkılmayan ağır hasarlı binalar yer alırken bir felakette dün gece yaşandı.

Dün gece Hatay’da yağan yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Hastane ve konteynerler sular altında kaldı.

Sosyal medyada bu anlar video şeklinde paylaşılırken, vatandaşlar yardım taleplerini de bu şekilde dile getirdi.