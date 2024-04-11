Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyor.

Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay’ın iş birliğinde deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla ilki Hatay’da hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri, depremden etkilenen diğer illerde de yaygınlaştırılıyor.

Bu kapsamda, Adıyaman (Merkez ve Gölbaşı ilçeleri), Gaziantep (Islahiye ilçesi), Kahramanmaraş (Merkez ve Elbistan ilçeleri), Malatya (Yeşilyurt ilçesi) ve Osmaniye’de (Merkez ilçesi) kurulan kütüphanelerle birlikte 100. Yıl Kütüphaneleri’nin sayısı toplam 8’e ulaştı.

Bugüne kadar yaklaşık 20 bin öğrencinin yararlandığı ve Türk Telekom’un teknoloji, Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit’in ise dijital ve basılı eğitim materyali desteği sağladığı kütüphanelerin sayısının yıl sonuna kadar depremden etkilenen tüm illeri kapsayacak şekilde artırılması hedefleniyor.

TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİSİ 100. YIL KÜTÜPHANELERİ’NDE

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu “Türk Telekom olarak, ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojinin toplumsal faydaya hizmetinde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu projede depremden etkilenen tüm illerde teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla, çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi

Türk Telekom ve iştiraki Sebit, Kızılay ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında depremden etkilenen öğrenciler için yıl boyunca kurulacak kütüphanelerin internet erişimini sağlarken bilgisayar ve eğitim materyali ihtiyacını da gideriyor.

Kurulan 8 kütüphaneye fiber altyapı, bilgisayar ve kitap desteğinde bulunulurken yapay zekâ teknolojisiyle sınavlara hazırlanmada kişiye özel akıllı çalışma programları sunan Sebit ürünleri Vitamin LGS ve Raunt ile sınava girecek öğrencilere sınav hazırlık süreçlerinde fayda sağlanıyor. Kütüphanelerde sağlanan fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sayesinde ortaokul ve lise öğrencileri, dijital yayınlardan faydalanabiliyor. Depremden etkilenen diğer illerde de kurulacak olan kütüphanelerle öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olunması hedefleniyor.