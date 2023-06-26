Deprem bölgesindeki üç ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deprem bölgesindeki 3 ilin valisi değişti.

Hatay Valiliği'ne Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Rize Valisi Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Ağrı Valisi Osman Varol atandı.

Savunma Sanayii başkan yardımcılıkları görevlerine Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na Derya Örs atanırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyelikleri Çiğdem Uçar ve Şeref Safa'nın oldu.

12 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Görevden alınan Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Müftülüğü'ne Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğü'ne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğü'ne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğü'ne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tokat Müftülüğü'ne Esat Yapıcı, Manisa Müftülüğü'ne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğü'ne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Müftülüğü'ne Bekir Derin, Siirt Müftülüğü'ne Şakir Pinal, Mardin Müftülüğü'ne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğü'ne Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı.