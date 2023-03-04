4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Deprem bölgesine gönüllü giden sağlık çalışanları görevini tamamladı

Deprem bölgesine gönüllü giden sağlık çalışanları görevini tamamladı

Depremlerde Menteşe Devlet Hastanesinde görevli gönüllü sağlık çalışanları görevlerini tamamladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 15:58
Takip Et

Deprem bölgesine gönüllü giden sağlık çalışanları görevini tamamladı

Deprem bölgesine gönüllü giden sağlık çalışanları görevini tamamladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Muğla’dan gönüllü olarak deprem bölgesine giden TCG-Bayraktar Gemisi’nde tıbbi tedavi ve ameliyat hizmetleri veren ekibe göstermiş oldukları fedakârlık ve çabalarından dolayı Menteşe Devlet Hastanesi İdari Ekibi ve Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı tarafından teşekkür belgeleri taktim edildiği bildirildi.

“HER BİRİNİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, “Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan ‘06.02.2023’ tarihli deprem afetinde ilk andan itibaren gönüllü olarak, yürüttüğünüz başarılı çalışmanızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum” sözlerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
2
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
3
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
4
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
7
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Pirlo galibiyete rağmen memnun olmadığı durumu açıkladı
﻿Pirlo galibiyete rağmen memnun olmadığı durumu açıkladı
﻿Pirlo galibiyete rağmen memnun olmadığı durumu açıkladı
﻿Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
﻿Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
﻿Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
﻿Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı
﻿Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı
﻿Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı
﻿Sivasspor'da Rıza Çalımbay 4-3'lük mağlubiyeti değerlendirdi
﻿Sivasspor'da Rıza Çalımbay 4-3'lük mağlubiyeti değerlendirdi
﻿Sivasspor'da Rıza Çalımbay 4-3'lük mağlubiyeti değerlendirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.