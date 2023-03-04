Deprem bölgesine gönüllü giden sağlık çalışanları görevini tamamladı

İHA’nın haberine göre; Muğla’dan gönüllü olarak deprem bölgesine giden TCG-Bayraktar Gemisi’nde tıbbi tedavi ve ameliyat hizmetleri veren ekibe göstermiş oldukları fedakârlık ve çabalarından dolayı Menteşe Devlet Hastanesi İdari Ekibi ve Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı tarafından teşekkür belgeleri taktim edildiği bildirildi.

“HER BİRİNİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, “Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan ‘06.02.2023’ tarihli deprem afetinde ilk andan itibaren gönüllü olarak, yürüttüğünüz başarılı çalışmanızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum” sözlerini kullandı.