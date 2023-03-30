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Deprem bölgesine şeker ölçüm cihazı gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, depremlerden etkilenen illerde yaşayan 0-22 yaş arası Tip-1 diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı verilmeye başlandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:47
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Deprem bölgesine şeker ölçüm cihazı gönderildi

Deprem bölgesine şeker ölçüm cihazı gidiyor
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Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ta belirlenen 150 Tip-1 diyabet hastası çocuk ve gence Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla glikoz ölçüm cihazları ile cihaza uyumlu cep telefonu verdi. Ailelere cihaz hakkında bilgi veren ekipler, glikoz ölçüm cihazlarını diyabet hastası çocuk ve gençlerin kollarına taktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanı İlknur Dinçer Yavuz, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta iki günde 0-22 yaş arası 150 Tip-1 diyabet hastası çocuk ve gence ulaştıklarını belirtti.

Depremin ardından yardım programının kapsamının genişletildiğine işaret eden Yavuz, deprem bölgelerinde deprem öncesi ikamet eden Tip-1 diyabet hastası 0-22 yaş arası çocuk ve gençlerin ihtiyaç sahipliği şartı aranmaksızın yardım programından faydalanabildiğini söyledi.

"VERİLER TAKİP EDİLİYOR"

Yardım programının deprem bölgesi dışındaki illerde de devam ettiğini, bu illerde ihtiyaç sahipliği kriterlerine bakıldığını dile getiren Yavuz, uygulama ile artık çocukların parmakları delinmeden insülin değerlerinin öğrenebileceğinin altını çizdi. Yardım programı kapsamında hastalara telefon da verildiğini anlatan Yavuz, şunları söyledi:

"Bu telefonda bir uygulama yüklü. Bu uygulamada insülin değerleri takip edilebiliyor. Telefona aktarılan veriler izleme takip birimimiz tarafından da takip ediliyor. Gerekli durumlarda, insülin değerlerinin referans aralığının dışına çıktığı durumlarda izleme takip birimimiz tarafından faydalanıcı 18 yaşından büyükse kendisi, yoksa yakını, okuldaysa öğretmeni, hatta gerekirse ilgili sağlık birimleri haberdar ediliyor ve hemen harekete geçiliyor. Bu program dünyada eşine rastlamadığımız bir program. Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde, ülke genelinde de 7 bin 200 Tip-1 diyabetli çocuk ve gence ulaşacağız. Bakanlık olarak böyle bir programı vatandaşlarımıza ulaştırdığımız için mutluyuz."

Yavuz, glikoz ölçüm cihazlarının 24 ay boyunca hak sahiplerine ulaştırılacağını belirtirken, ,5 yaşında Tip-1 diyabet hastalığına yakalanan 7 yaşındaki Yahya Bolat'ın babası Hakan Bolat, bugüne kadar çocuğunun insülin değerlerini parmağını delerek takip ettiklerini söyledi.

Bolat, "Önceden parmağından, ayağından her defasında delinerek kan değerine bakıldığı için yara oluyordu ve bundan rahatsız oluyordum. İnşallah bundan da kurtulacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

AA

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