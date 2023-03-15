15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı açıkladı: Deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar

Uzmanı açıkladı: Deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar

Mersin’de 'Depremin Görünmeyen Yüzü' konulu sunumda konuşan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Uğuz, “Zihinlerde olup biten duygular, düşünceler, algılar, yorumlar ve endişelerden dolayı deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:20
Takip Et

Deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar

Uzmanı açıkladı: Deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Mersin Alzheimer Derneği tarafından Tarsus'ta 'Depremin Görünmeyen Yüzü' konusu ele alındı. Depremin insan üzerindeki olumsuzları anlatan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Uğuz, sunumunda pandeminin ayırdığını birleştiren felaket deprem ile birlikte değişen yaşam hikayelerinden bahsederek afetin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değindi.

Depremin olumsuz etkilerinden birinin yaşadığı güvenli alanın tahrip olması ve bu nedenle temel güven duygusunun sarsılması olduğunu belirten Uğuz, sosyal medyanın zararlarına da dikkat çekti.

Psikolojik telkin ve önerilerde bulunan Uğuz, “Zihinlerde olup biten duygular, düşünceler, algılar, yorumlar ve endişelerden dolayı deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar” diye konuştu.

'Ağustos Böceği ve Karınca'nın insanlığa sunduğu mesajdan bahseden Uğuz, yardımlaşmanın önemine değinip, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
4
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
5
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
6
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
7
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.