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Deprem hasarlı binalarda tehlike devam ediyor. Hasar tespiti yapılan bina çöktü

Kahramanmaraş'ta depremden hasar alan 4 katlı bina hasar tespiti yapılırken çöktü. Hasar tespit binaya için giren 3 kişi, binadan gelen sesler üzerine kaçarak enkaz altından kalmaktan kurtuldu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 18:49
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Deprem hasar tespiti yapılan bina çöktü

Deprem hasarlı binalarda tehlike devam ediyor. Hasar tespiti yapılan bina çöktü
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Kahramanmaraş’ta hasar tespit için sahibi oldukları binaya giren 3 kişi, 4 katlı binanın enkazında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Hasarlı binadan gelen sesler üzerine caddeye kaçtıklarını anlatan İlyas Yıldız, "Binaya yaklaşık 20 dakika önce hasar tespiti yapmak amacıyla 3 kişi girdik. Daha sonra ses gelince çok beklemek istemedik. Ardından caddeye kadar ilerledik. Arkamızdan gürültü ve toz geldi" dedi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde depremlerden ağır hasar alan 4 katlı bina bir anda çöktü. Sahibi oldukları binaya hasar tespiti için giren 3 kişi ise canlarını şans eseri kurtardı.

ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU CADDE TRAFİĞE KAPANDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, Borsa Caddesi’nin giriş ve çıkışlarına şerit çekildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan İlyas Yıldız yaptığı açıklamada, binanın yıkılmadan 20 dakika önce içeride hasar tespiti yapmak girdiklerini söyledi.

"SES GELİNCE DURMAK İSTEMEDİK. 20 DK SONRA ÇÖKTÜ"

Gelen sesler üzerine binadan çıktıklarını ifade eden Yıldız, "Bulunduğumuz binaya yaklaşık 20 dakika önce tespit yapmak amacıyla 3 kişi girdik. Daha sonra ses gelince çok beklemek istemedik. Ağır hasarlı olduğunu da biliyoruz. Ardından caddeye kadar ilerledik. Arkamızdan gürültü ve toz geldi. Geriye doğru baktığımızda yıkılmıştı. Bina bizim firmamıza ait zaten yıkım kararı da çıkmıştı" dedi.

Yıldız, "4 katlı eski bir bina. Atları dükkan. Bu bina daha önce Ticaret Odası, Bağ-Kur, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü olarak kullanılmıştı. Boştu zaten halihazırda boştu kullanılmıyordu. Bir beklentimizde yoktu" diye konuştu.

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