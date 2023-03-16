Bu nasıl vicdansızlık hiç mi ders çıkarılmadı? Deprem konutları müteahhitleri zengin etme aracına dönüştü

İktidarın hem seçim kampanyasında propaganda malzemesi hem de kendisine yakın müteahhitleri zengin etme aracına dönüştürdüğü kalıcı deprem konutları ihaleleri hızla sürdürülüyor. Kamu İhale Kanunu’nun kamu kaynaklarının belli çevrelerin fonlanması için kullanılan 21/b maddesinde düzenlenen “pazarlık” yöntemi bile bu ihalelerde lafta kalıyor. Pazarlık yöntemiyle yapılan önceki ihalelerin sözleşmelerini ortalama yüzde 12 dolayında indirimle imzalamayı kabul eden müteahhitler, deprem konutu ihalelerinin çoğunda yüzde 1’e bile yaklaşmayan indirimlere ikna oluyor.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, depremden etkilenen illerde inşa edilecek konutlarla ilgili 21 Şubat’ta başlayan ihalelerin toplam sayısı 50’yi geçti. Yüzlerce milyar TL’lik ihaleler Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanmadan gizli bir şekilde yapılıyor. Her ihaleye TOKİ tarafından belirlenen ve sayıları altı ile 10 arasında değişen müteahhit davet ediliyor. Sözleşmeler birbiri ardına imzalanırken çok sayıda ihalenin de değerlendirme süreçleri devam ediyor. Kamuoyunun kamu ihalelerinden dolayı yakından tanıdığı müteahhitler arasında AKP milletvekili adayları, eski AKP milletvekilleri ve bakanların yakınları, eski bürokratlar da bulunuyor.



PAZARLIK MASUM KALDI

Kamu kaynaklarının yüksek maliyetlerle seçilen müteahhitlere verilmesini sağladığı için eleştirilen ‘pazarlık’ yöntemi bu son ihalelerde eleştiri konusu olan özellikleri bile kullanılmadan yapılıyor. Kamu İhale Kurumu’nun yayımladığı son Kamu Alımları Raporu’na göre, pazarlıkla yapılan yapım ihalelerinde yüzde 12 olan iskonto oranına bu ihalelerde yaklaşılmıyor. Üstelik bazı ihalelerde belirlenen yaklaşık maliyetin üstüne çıkılırken çoğu sözleşme yüzde 1 bile indirim yapılmadan imzalanıyor. Bu ihalelerden son günlerde sözleşmesi imzalananları üstlenen şirketler ile indirimi oranı ve sözleşme bedelleri şöyle:

ADANA

• Sarıçam 590 Konut (Aydın İnşaat, Dizmanlar Gayrimenkul). Sözleşme bedeli: Yüzde 2,32 indirimle 809 milyon 550 bin TL.

ADIYAMAN

• Kahta İlçesi 297 Konut ve Ticaret Merkezi (Halil Koç, Mfk Mühendislik). Sözleşme bedeli: Yüzde 2,33 indirimle 469 milyon TL.



• Merkez 614 Konut (Ahes İnşaat). Sözleşme bedeli: Yüzde 3,26 indirimle 999 milyon TL.

KİLİS

• Merkez İlçesi 645 Konut, 4 Dükkân ve 1 Cami İnşaatı (Akgün İnşaat). Sözleşme bedeli Yüzde 7,36 artışla 1 milyar 124 milyon TL.

MALATYA

• Battalgazi İlçesi Etap 599 Konut (Temhek İnşaat, Polat Kuyumculuk). Sözleşme bedeli: Yüzde 0,63 artışla 919 milyon TL.

URFA

• Eyyübiye İlçesi 363 Adet Konut, Ticaret Merkezi (İzbay İnşaat, Arter Taahhüt). Sözleşme bedeli: Yüzde 0,68 indirimle 640 milyon TL.



• Birecik İlçesi 534 Konut (Tuna Mühendislik). Sözleşme bedeli: Yüzde 4,33 indirimle 767 milyon 700 bin TL.

GAZİANTEP

• Şehitkâmil İlçesi 414 Konut (Adıgüzeller İnşaat). Sözleşme bedeli: Yüzde 3,07 indirimle 738 milyon TL TL.



• Nurdağı İlçesi 456 Konut (Gold Yapı İnşaat, Tekon Yapı). Sözleşme bedeli: Yüzde 1,31 artışla 777 milyon TL.



• İslahiye İlçesi 399 Konut ve 12 Dükkân (Gold Yapı İnşaat). Sözleşme bedeli: Yüzde 4,93 indirimle 519 milyon TL.



• Nizip İlçesi 921 Konut ve 8 Dükkân (Can İnşaat). Sözleşme bedeli: Yüzde 1,87 indirimle 1 milyar 638 milyon TL.



• Şehitkâmil ilçesi 481 Konut, 40 Adet Dükkân (Prestij Yaşam, İfam İnşaat) Sözleşme bedeli: Yüzde 0,49 indirimle 937 milyon 949 bin TL.

HATAY

• Payas İlçesi 821 Konut ve 36 Dükkân (Egemen İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Okyanus Enerji). Sözleşme bedeli: Yüzde 0,23 artışla 1 trilyon 145 milyar TL.



• Altınözü İlçesi 364 Konut, Ticaret Merkezi (Kaizen Orman Ürünleri, Hi - Ka Nakliye İnşaat). Sözleşme bedeli: Yüzde 2,31 indirimle 594 milyon 221 bin TL

KAHRAMANMARAŞ

• Pazarcık İlçesi 518 konut (İmaj Altyapı Üst Yapı, Öztaç Petrol, Ayka Global Enerji). Sözleşme bedeli: Yüzde 2,18 indirimle 809 milyon TL.



• Elbistan İlçesi 738 Konut (Leda Yapı ve Proje). Sözleşme bedeli: Yüzde 0,10 artışla 1 milyar 260 milyon TL.



• Afşin İlçesi 501 Konut, 18 Dükkân ve 1 Cami inşaatları (Okta İnşaat, Aşan Mühendislik) Mekanik Yapı İnşaat Taahüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi). Sözleşme bedeli: Yüzde 3,31 indirimle 787 milyon 773 bin TL.



• Dulkadiroğlu İlçesi 628 konut (Baş Yapı İnşaat, İnkosa İnşaat). Sözleşme bedeli: Yüzde 0,41 artışla 1 milyar 118 milyon TL



• Dulkadiroğlu İlçesi 258 konut (Medsan, Gürbağ İnşaat). Sözleşme bedeli: Yüzde 0,23 indirimle 399 milyon 721 bin TL.



• Pazarcık İlçesi 321 Konut (Ak Rad Yapı, Güngör İnşaat). Sözleşme bedeli: Yüzde 0,71 indirimle 571 milyon TL,