AKP'li damadın deprem konutunda facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman’da, AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi’nin kurucusu olduğu firmanın üstlendiği deprem konutu inşaatında vinç devrildi. 3 işçi yaralandı.

AKP'li damadın deprem konutunda facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman Örenli Mahallesi’nde deprem konutu inşaatında devrilen vinç, bölgedeki iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili tartışmaları gündeme getirdi.

3 işçinin yaralandığı kazanın iktidara yakınlığıyla dikkat çeken Ahes İnşaat tarafından inşa edilen deprem konutu şantiyesinde meydana geldiği öğrenildi.

Ahes İnşaat’ın kurucusu eski TOKİ Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi. Ekşi aynı zamanda eski İstanbul Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi’nin kurucusu olduğu Ekşioğlu Vakfı’nın da yönetim kurulunda yer alıyor.

"İŞÇİLERİN CANINI HİÇE SAYIYORLAR"

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’e söz konusu duruma ilişkin konuşan DİSK Dev-Yapı İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, yaşananlara tepki gösterdi.

İş güvenliği ve işçi sağlığının hiçe sayıldığını ifade eden Demir, “Ahes İnşaat’ın taşeronu Esat Miran firmasına çalışan kuyruksuz kule vinç, yüke dayanamayıp devrildi. 3 işçi arkadaşımız yaralandı. Kuyruksuz vinç olarak tanımlanan bu vinçler en az 30-40 yıllık. Yeni teknoloji ile donatılmış ekipman ve makinaları kullanılması gerekiyor. İnşaat patronlarına ve TOKİ’ye sesleniyorum. İş güvenliği ve işçi sağlığı yönetmeliklerine ve yasalara uyun. Üretim baskısı yapmaktan vazgeçin ve insanca çalışma koşullarını sağlayın. Gerekli kontrol ve denetimleri sağlamadan üretim yapmayın. Yapılan tüm ihaleleri yandaşlara veriyorlar. İşçilerin canını hiçe sayıyorlar” dedi.

NE OLMUŞTU?

Şirket, Adıyaman’da yalnızca bir mahallede yapılacak 2 deprem konutu ihalesini almış ve söz konusu durum tartışma yaratmıştı.

Ayrıca şirket aldığı kamu ihaleleriyle de dikkat çekiyor.

Şirket 2012 yılından bu yana 28 kamu ihalesi aldı.

Bu ihalelerin toplam bedeli ise 11 milyar 788 milyon 146 bin 866 TL.

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