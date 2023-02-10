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Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir?

Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen 7,7’lik ve 7,6’lık depremlerin ardından ülke gündemi deprem oldu. Yaşanan büyük felaketin ardından kişiler deprem konusunda endişe ederek deprem korkusu yaşamaya başladı. Peki, deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:47
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Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir?

Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir?
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Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından kişiler deprem korkusu duymaya başladı. Deprem korkusu sürekli olarak deprem olacağı düşüncesi ve kişinin deprem nedeniyle gündelik hayatını devam ettirememesi durumlarına deniyor. Peki, deprem korkusu nasıl yenilir? Deprem korkusu nedir?

Yaşanan büyük felaketin ardından birçok kişi deprem korkusuyla mücadele etmeye başladı. Korkuların çoğunda kişinin kendisinin tehlikeyle karşı karşıya olduğu durumdayken, deprem korkusunda ise sadece kendisi değil, ailesi, yakın çevresi ve tüm dünyanın zarar göreceği endişesi yaşanmaktadır.

DEPREM KORKUSU NEDİR?

Deprem korkusunun belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterse de genel olarak; uyku bozuklukları, küçük bir hareketten bile korkma durumu, ağlama isteği, yoğun bir huzursuzluk hissi, depresyon, sürekli deprem olacağını düşünmesi, depremde yaşananlara dair büyük acılar duyarak günlük yaşantısını devam ettirememesidir.

Deprem kelimesi; ölümü, enkaz altında kalmayı, sevdiklerimizi kaybetme ihtimalini, acıyı, hüznü ve travmayı çağrıştırır. Olumlu bir duygu durumu oluşturmaz. Genellikle kötü olan ve olumsuz olan ile ilgilidir. İnsan, olumsuz olandan her zaman çekinir, korkar ve kaygılanır. Yani depremden korkmak için depremi yaşamak, enkaz altında kalmak ya da bir sevdiğini kaybetmek şart değildir. Deprem her zaman için diğer bütün doğal felaketler gibi korkutucudur.

DEPREM KORKUSU NASIL YENİLİR?

Diğer bütün korkularda ve kaygılarda olduğu gibi, deprem korkusuyla da baş edebilmek için onu reddetmemek gerekir.

Depremi yaşadıktan sonra uyumakta zorlanabilirsiniz. Bu örnek üzerinden ilerleyecek olursak, başınızı yastığa koyduğunuzda her an deprem olabilme ihtimali üzerine aşırı kafa yorabilirsiniz ya da başka bir yerden gelen çıtırdama sizde deprem olacakmış korkusu yaratabilir.

Bu anlarda zihniniz kötü bir şeyler olabilme ihtimalinden emindir yani deprem olmama ihtimalini düşünemezsiniz. Çünkü kaygı ve korku söz konusudur.

Fakat derin bir nefes alarak o an deprem olmama ihtimalini de göz önünde bulundurmanız sizi rahatlatacaktır.

Bir kere bunu yaşadıktan sonra ertesi gün yine deprem korkusu yaşayacağınızdan korkarsınız ve bu süreç böyle devam ettikçe aslında siz korkmaktan korkar halde bulursunuz kendinizi.

Deprem korkusu da diğer tüm korkular gibi kabullenebilme ile azalır. Korkularınızın altında güçlü sebepler vardır. Bu sebeplerin olma ihtimalini kabullendiğiniz kadar; olmama ihtimalini de kabullenebilmelisiniz.

Önlem almak korkuyu her zaman hafifletir. Bu sebeple; riskli bir binada oturmak, deprem çantası hazırlamamak, deprem olduğunda nasıl bir davranış sergileneceğini düşünmemek, evdeki eşyaları sabitlememek ve benzeri durumlar söz konusu olursa korku ve kaygı seviyeniz artacaktır.

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