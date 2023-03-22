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  • Sinem Ünsal deprem çantasını hazırladı. "Deprem korkusunu yenmem mümkün değil"

Sinem Ünsal deprem çantasını hazırladı. "Deprem korkusunu yenmem mümkün değil"

Oyuncu Sinem Ünsal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünsal, deprem korkusunu yenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:31
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"Deprem korkusunu yenmem mümkün değil" Sinem Ünsal deprem çantasını hazırladı

Sinem Ünsal deprem çantasını hazırladı. ''Deprem korkusunu yenmem mümkün değil''
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Oyuncu Sinem Ünsal önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede arkadaşları ile sohbet ederken görüntülenen Ünsal mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

Toplantı için bir araya geldiklerini söyleyen Sinem Ünsal yan sandalyesinde bulunan boks eldivenlerini soran muhabirlere "Benim değil arkadaşımın eldivenleri, ben boks yapmıyorum, fonksiyonel plates gibi daha çok kendimi yormayan sporlar yapıyorum." diyerek cevap verdi. 

Kahramanmaraş depremi ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Ünsal "Hepimizin korkuları var, benim deprem korkusunu yenmem mümkün değil, oturduğumuz evleri denetleterek içimi rahatlatmaya çalışıyorum, yıllardır İstanbul depremi olacak diye konuşuluyor, son yaşanan deprem felaketinden sonra birçok insan daha çok önemsemeye başladı bu durumu, ben de deprem çantamı hazırladım, büyük bir bavulun içine olası evsiz kalma durumunda uyku tulumu, düdük ve gıda çeşitlerine kadar her şeyi koydum, herkesin de yapması gerekiyor." diyerek konuştu.


 

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