Deprem korkusuyla evine yaptırmak istedi. Kabusu oldu

Kadıköy'de yaşayan Pınar Tunca bitişik nizamlı binalar arasındaki bir apartmanda zemin altında kalan bahçe kattaki dairesi için, Ocak ayının başında çelik deprem kabini yaptırmak istedi. Bir firmayla anlaşan ve kaparo da ödediğini belirten Tunca'ya, yapım işlemlerinin 15 iş günü içerisinde tamamlanacağı bilgisi verildi. Giriş kısmı evin salonunda yer alacak, bir kısmı da bahçede konumlanacak deprem kabini için 115 bin liraya anlaştığını aktaran Pınar Tunca, firmaya 105 bin liralık bir ön ödeme yaptığını ifade etti.

DEPREM KORKUSUYLA EVİNE YAPTIRMAK İSTEDİĞİ ÇELİK KABİN KABUSU OLDU

Tunca'nın iddiasına göre, montaj sırasında şirket çalışanları apartmanın dar merdivenlerinden kabinin yekpare iskelet parçasını daireye indiremeyince, ortadan ikiye keserek iki parça halinde getirdi. Kesilen parçalar küçük vidalarla birleştirilerek yerine monte edildi. Bu duruma tepki gösterdiğini söyleyen Tunca; iki çıkış kapısı olmasını istediği deprem kabininin, bahçeye bakan bölümüne ise çıkış kapısı olarak cam pencere takılmak istendiğini de iddia etti. Üretici ile yaşadığı problemi çözemediğini ve bir süre telefonlarına yanıt alamadığını belirten Pınar Tunca, yaşananları internetteki bir şikayet sitesine ve sosyal medyaya taşıyarak dile getirdi.

"KADIKÖY'DE YAŞIYORUZ BİNAMIZ ÇOK ESKİ"

Süreci anlatan ev sahibi Pınar Tunca, "Hatay'daki depremi gördükten sonra hepimiz çok üzüldük, endişeleniyoruz. 1999 Depremi'ni de Sakarya'da yaşadık. Kadıköy'de yaşıyoruz, bahçe katındayız, üstümüzde bir daire var ve binamız çok eski. Reklamları ve paylaşılanları görünce bu firmayla çalışabileceğimi düşündüm ama hayal kırıklığı yaşadım. Toplam 115 bin lira olarak anlaştık, normal fiyat daha düşüktü, benim ürünüm dışarıda da kullanılacak bir malzemeydi. Fiyatı ona göre hesapladılar" dedi.

"DEPREM KABİNİNE CAM KAPI GETİRDİLER"

Tunca, "Başlangıçta her şey güzeldi, ürünün uygulama sürecinde bizi çok rahatsız edecek durumlar gelişti. Örneğin arka kapı istedim, videosu da var. Kapı olarak inşaattan çıkma; plastik, ortası camlı bir plastik malzemeyi getirdiler. Ben onu görünce zaten durumdan bir midem bulandı. Gözümün gördüğü ve algılayabildiğim bir şeyden böyle sakınmıyorlarsa, anlamadığım ve gözümün görmediği noktalarda neler yapılmıştır diye düşündüm. Yani, deprem kabinine cam kapı getirdi adamlar. Tabi ki, ben onu taktırmadım bu olmaz diyerek iade ettim, geri gönderdim. Ben bir şey demesem, onu takacak ve bu deprem kabinini yaptım diyecek" diye konuştu.

"İNCECİK VİDALARLA TUTTURDULAR"

"Rahatsız olduğum diğer şeyler de var" ifadesini kullanan Tunca, "Yan duvar 1.80 metre uzunluğunda ve bir tane dikey demir konulmadı. İnternetteki reklamlarında, çok sık dikey destek demirleri var, bir tane ek destek konulmadı. Malzemeyi de getirirken merdivenden sığmadığı için ortadan kestiler, getirip üzerine koydular. İncecik vidalarla tutturdular. Ben bu malzeme bunu nasıl taşıyacak, yandan bir darbe alsa bu vida bunu tutmaz dediğimde bana 'Yok ya burada yandan bir darbe gelmez' şeklinde garanti veriyorlar sözlü olarak. Kabini aynen ortadan ikiye böldüler, zaten burada monte edildi" dedi.

"KAPISI DA YOK"

Tunca, "Bu süreçlerde bunların çok da güvenilir olmadığını idrak ettim. Başlangıçta böyle düşünmüyordum, güvenilir insanlar olduğunu düşünüyordum. Sonuçta 'deprem kabini' yapıyorsunuz, yani insanların yaşamsal korkuları üzerinden bir şey üretiyorsunuz. Bu kadar rezalet olabileceğini hiç düşünmemiştim. Zaman içerisinde süreç o kadar mide bulandırıcı ilerledi ki, 'Geldik', 'Geliyoruz' yani bakın kabinin bir kapısı yok. Bırakın ekstra çıkış kapısını önde de kapısı yok, kenarları da kapattılar o kapıyı monte edebilecekleri bir yer bile bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM KABİNİ GİBİ BİR KABİN"

Tunca, "Önce bana 15 iş günü dediler, sonra bu 4 haftayı buldu 20 iş gününü buldu. Niye getirmiyorsunuz dediğimizde ekstralar vardı, şöyle böyle dediler. Bir günde de bitmedi. Haftalarca oyaladılar. Elemanlar yanlış adrese gitmiş, malzemelerinizde sıkıntı çıktı diye bir sürü şey söylediler. Sonrasında da telefonlarıma cevap vermediler. Herhangi bir mühendis incelemesi de yapılmadı, kendileri artık mühendis mi bilmiyorum ama şirket sahibi ve ustalar geldi yapmak için. Video hazırlayacağım, sosyal medyada daha çok paylaşacağım çünkü insanların korkuları üzerinden tüccarlık yapmaları ve böyle ölüm kabini gibi bir kabin yapmalarının çok çirkin olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Firma ise iddialar ile ilgili açıklama yapmadı.