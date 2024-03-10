Deprem oldu 4.7 büyüklüğünde

Kaynak: Haber Merkezi
Deprem oldu 4.7 büyüklüğünde
Antalya'nın Demre ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, bugün saat 16.55'te Antalya'nın Demre ilçesinde yerin 35 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli ise Demre ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak ölçtüğünü açıkladı.

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AFAD: OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

Demre ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD saha çalışmalarının devam ettiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha çalışmaları devam ediyor"

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ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Antalya'da meydana gelen deprem ile alakalı açıklama yaptı. Açıklamasında deprem ile alakalı olumsuz bir durumun olmadığını belirten Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

"Antalya, Demre’de 4.7 ,büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

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