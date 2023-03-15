Büyük depremin tarihini güncelledi. Deprem kahini değil şarlatan 

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremleri 3 gün öncesinden bilen Hollandalı Frank Hoogerbeets'den yeni deprem tahminleri verdi. Son tahminleri tutmayan Frank, bu sefer aklınca işi garantiye almaya çalıştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremi 3 gün öncesinden bilen ve bir anda dünya gündemine oturan Frank Hoogerbeets, o günden beri açıklamalarıyla ses getiriyor.

'Deprem Kahini' olarak bilinen şarlatan, ayın ve dünyanın hareketlerinin depremleri tetiklediği ve felaketlere neden olduğunu iddia ediyor.

Twitter hesabından daha önceki paylaşımlara bakıldığında dünyanın çeşitli yerlerini harita üzerinden işaretleyerek deprem olacağını öne süren 'Şarlatan' 3 Şubat tarihinde Türkiye tahmini yaptı. Tam 3 gün sonra yaşanan felaket sonrası ise söz konusu tweeti 100 milyondan fazla etkileşim aldı.

BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Türkiye'de yaşanan felaket sonrası Kuzey Anadolu Fay hattıyla neredeyse birebir aynı olan San Andreas fayı üstündeki Los Angeles'ta, önlemler alınmaya başladı. Amerikan medyası, Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Los Angeles'ta inşaat yönetmeliğinin güncelleneceğini duyurdu.

Los Angeles'taki inşaat yönetmeliğinin yenilenmesi ve esnek olmayan tüm yüksek binaların 10 yıl içerisinde güçlendirilmesi kararı alındı.

6 Şubat depremlerinin ardından fazlasıyla popüler hale gelen Hollandalı 'gökbilimci' Frank Hoogerbeets, bir kez daha gündemde. Bilim insanları tarafından 'Uzman değil, kahin değil, şarlatan!' olarak nitelenen Hoogerbeets'in YouTube kanalındaki tahminleri, Rusya'dan İran'a birçok ülkede haberleştirildi.

Sözde uzman, Mart ayının ilk haftasının olağanüstü kritik olduğunu ileri sürüp 8 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem beklediğini söyledi.

2 Mart ile 7 Mart arasında gezegen geometrisindeki hassas kümelenmenin yeryüzünde çok büyük bir sismik aktiviteye yol açacağını savunan Hoogerbeets, mega deprem için Kamçatka Yarımadası ve Kuril Adaları'ndan Filipinler ve Endonezya'ya kadar binlerce kilometrelik bir alanı işaret etti, ancak beklenen depremler olmadı.

MART AYINI İŞARET ETTİ

Son olarak geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihini işaret eden ve yine gezegenlerin hareketinden yola çıkarak deprem olacağını öne süren 'Şarlatanın' tahmini yine tutmadı.

Söz konusu açıklamasında yer bile belli etmeden her gün binlerce depremin olduğu dünyada 'deprem olacağını' iddia eden Hollandalı, 15-17 mart tarihini işaret etti ve en geç 16-19 mart tarihleri arasında bir büyük deprem yaşanacağını öne sürdü.

Türkiye, Kahramanmaraş’taki 7.7 ve 7.6’lık depremlerle sallandı. Yüksek şiddette depremlerle birlikte artçılar bölgedeki illerde büyük yıkıma neden oldu.

Hoogerbeets’in, 3 Şubat'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ancak Hollandalı deprem uzmanı Frank Hoogerbets, tutmayan deprem tahminlerini apar topar siliyor. Hoogerbets 2019 yılında 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7,8 veya daha büyük şiddetteki bir depremin meydana geleceğini iddia etmişti.

Söz konusu tarihlerde ise herhangi bir deprem yaşanmadı. Öte yandan ‘deprem uzmanı’ yine 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında 6 ila 7 şiddetinde bir deprem meydana gelebileceğini belirterek insanları uyarmış, ve yine tahminlerinde yanılmıştı.

Hoogerbets yine 2019 yılının başlarında Türkiye’yi 6 veya 7 şiddetindeki bir depremin beklediğini söylemişti. Söz konusu tarihlerde ise Türkiye’de o büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

Son olarak Hollandalı ismin 7-9 mart tarihlerinde Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etmişti. Bu durum karşısında Frank Hoogerbeets’in Twitter hesaplarından çeşitli deprem tahminlerinde bulundu ve yanıldığı tahminlerin paylaşımlarını sildi.

TAHMİNLERİNİ SİLİYOR

Hoogerbeets’in, 3 Şubat'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ancak Avusturyalı deprem uzmanı Frank Hoogerbets, tutmayan deprem tahminlerini apar topar siliyor. Hoogerbets 2019 yılında 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7,8 veya daha büyük şiddetteki bir depremin meydana geleceğini iddia etmişti.

Söz konusu tarihlerde ise herhangi bir deprem yaşanmadı. Öte yandan ‘deprem uzmanı’ yine 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında 6 ila 7 şiddetinde bir deprem meydana gelebileceğini belirterek insanları uyarmış, ve yine tahminlerinde yanılmıştı.

Hoogerbets yine 2019 yılının başlarında Türkiye’yi 6 veya 7 şiddetindeki bir depremin beklediğini söylemişti. Söz konusu tarihlerde ise Türkiye’de o büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

Son olarak Hollandalı ismin 7-9 mart tarihlerinde Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etmişti. Bu durum karşısında Frank Hoogerbeets’in Twitter hesaplarından çeşitli deprem tahminlerinde bulundu ve yanıldığı tahminlerin paylaşımlarını sildi.