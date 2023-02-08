Deprem kahini yine tarih vererek uyardı

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı.

Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacak bu sismik hareketin 8 Şubat (bugün) tarihinde olması bekleniyor" dedi.

13-14 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. Bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

7.6'LIK DEPREM İÇİN DE UYARMIŞTI

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

TUTMAYAN TAHMİNLERİNİ SİLİYOR

Öte yandan Hoogerbets’in daha önceleri de sosyal medya hesabından Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli bölgelerinde deprem tahmininde bulunduğu fakat depremlerin yaşanmadığı ortaya çıkmıştı.

Hoogerbets 2019 yılında 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7,8 veya daha büyük şiddetteki bir depremin meydana geleceğini iddia etmişti. Söz konusu tarihlerde ise herhangi bir deprem yaşanmadı.

Öte yandan ‘deprem uzmanı’ yine 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında 6 ila 7 şiddetinde bir deprem meydana gelebileceğini belirterek insanları uyarmış ve yine tahminlerinde yanılmıştı.

2019 YILINDAKİ TAHMİNİ DE TUTMADI

Hoogerbets yine 2019 yılının başlarında Türkiye’yi 6 veya 7 şiddetindeki bir depremin beklediğini söylemişti. Söz konusu tarihlerde ise Türkiye’de o büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

Son olarak Hollandalı ismin 7-9 mart tarihlerinde Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etmişti.

Bu durum karşısında Frank Hoogerbeets’in Twitter hesaplarından çeşitli deprem tahminlerinde bulunduğu ve yanıldığı tahminlerin paylaşımlarını sildiği anlaşıldı.