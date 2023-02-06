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Deprem Kahini Frank Hoogerbeets Kahramanmaraş depremini bildi

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş depremini bildi.  Hoogerbeets'in paylaşımı deprem sonrası tıklanma rekoruna koşuyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 08:37
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Deprem Kahini Kahramanmaraş depremini bildi

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets Kahramanmaraş depremini bildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Kahramanmaraş depremi sonrası, ‘Deprem Kahini’ olarak bilinen Frank Hoogerbeets’in deprem paylaşımı sosyal medyada konu oldu.

3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

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UZMAN
6.02.2023 09:14
HATASINIDA DÜZELSİN  
 
1950
6.02.2023 08:57
Ya herkes biliyor geleceğini, ama Çakmaktan Gömmekten başka iş yapmıyoruz, sadece Mezhepçilik Irkçılık yapıyoruz, gelde kurtul Türkiyem !!!!  
 
Bb
6.02.2023 08:48
Er yada geç bizde biliyoruz... Gün tarih saat önemli  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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