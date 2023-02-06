Deprem Kahini Frank Hoogerbeets Kahramanmaraş depremini bildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Kahramanmaraş depremi sonrası, ‘Deprem Kahini’ olarak bilinen Frank Hoogerbeets’in deprem paylaşımı sosyal medyada konu oldu.

3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.