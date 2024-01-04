Uçak kazasında hiç kimsenin ölmeden kurtulmasının sırrı açıklandı. 379 yolcu nasıl sağ kurtuldu?

Kaynak: Haber Merkezi
Uçak kazasında hiç kimsenin ölmeden kurtulmasının sırrı açıklandı. 379 yolcu nasıl sağ kurtuldu?
Japonya’nın Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 379 yolcunun ölmeden kurtulmasının sırrı açıklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yaşanan olayda, Japan Airlines'a ait bir uçak pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştıktan sonra alev aldı.

Japon yayın kuruluşu NHK, yaptığı açıklamada pistte yanan yolcu uçağının içinde bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirmişti.

YOLCULAR EL BAGAJLARINI ALMAYA ÇALIŞMADIKLARI İÇİN KURTULDULAR

367 yolcu ve 12 mürettebatın Airbus A350 uçağından hızla tahliye edilmesi bir mucize olarak görülse de aslında bu durumun bir sırrı var. O sır, yolcuların el bagajlarını almaya çalışmamaları.

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TAHLİYELERDE 90 SANİYE KURALINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Havacılık uzmanları Japonya’da yaşanan uçak kazası sonrası tahliye için 90 saniye kuralı olduğunu hatırlatarak, “Hızlı tahliye için el bagajları geride bırakılmalı” dedi.

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Uzmanlar açıklamasının devamında Tahliye esnasında yolcukların el bagajlarını almaya çalışması durumu yavaşlatabileceği ve kargaşaya neden olabileceği gibi şişirilebilir kaydıraklara da zarar verebileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, Japonya’daki uçak kazasında uçaktaki mürettebatın da yolcuları sakin tutup, doğru yönlendirerek hayati bir iş başardıklarını belirtti.

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EL BAGAJINI ALDI KORİDORU TIKADI 55 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

1985 tarihinde İngiltere‘nin Manchester şehrinde bulunan havalimanında gerçekleşen uçak kazasında 55 kişi hayatını kaybetmişti. 55 kişinin hayatını kaybetmesindeki en büyük neden, bir yolcunun elindeki bavul nedeniyle koridordaki geçişi engellenmesiydi.

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EL BAGAJLARI 41 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

Daha yakın tarihe baktığımızda ise 5 Mayıs 2019 tarihinde, Rusya’nın başkenti Moskova'dan Murmansk şehrine gitmek üzere havalanan Suhoy Superjet (SSJ-100) tipi yolcu uçağı havada alev almasının sonra Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

Uçak kazası esnasında kaydedilen görüntülerde yolcuların acil çıkış kaydırağından çıktığı görülüyor. Ancak görüntülerde bazı yolcuların acil çıkış sırasında bagajını ve el çantasını da alarak çıktığı görülüyor.

Tahliye sırasındaki bu yavaşlama nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti.

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