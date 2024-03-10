Depremde ailesini kaybettikten 1 yıl sonra davullu zurnalı düğün yapmıştı. AKP'li o il başkanından flaş karar

Kaynak: Gerçek Gündem
Depremde ailesini kaybettikten 1 yıl sonra davullu zurnalı düğün yapmıştı. AKP'li o il başkanından flaş karar
6 Şubat'taki depremde ailesini kaybettikten 1 yıl sonra yeniden lüks bir düğünle evlenen AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

6 Şubat'taki depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, geçen günlerde yeniden dünyaevine girmişti. AKP Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olan Naz Akdoğan ile evlenen Çetin'in düğününe AKP'nin üst düzey kadroları katılmıştı. Çetin'in lüks düğünü sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

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İSTİFA ETTİĞİNİ ŞU İFADELERLE DUYURDU

“Kıymetli Gaziantepli Hemşehrilerim, 06.07.2023 tarihinde üstlendiğim Akparti Gaziantep İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla Genel Merkezimizden affımı istedim.

Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn.Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailemi ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim”

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