Migros dev market zincirini resmen satın aldı

Market devi Migros, İstanbul ve Konya’da satışlarına devam eden Kent Gross’un 6 şubesini satın almak için 3 Ocak 2024'te Rekabet Kurumu'na başvuru yapmıştı. Başvuru sonuçlandı.

Rekabet Kurumu Migros'un başvuruyla ilgili yaptığı açıklama yaparak satış işlemlerine onay verdi.

Rakabet Kurumu'ndan satışa ilişkin açıklamasında "Fatih Özbabacan Gıda Dış Tic. Ltd. Şti.nin Konya’da bulunan 6 adet mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin, Migros Ticaret AŞ. tarafından devralınması işlemine izin verildi" denilerek onay duyuruldu.

KENT GROSS 2017'DEN BU YANA HİZMET VERİYOR

Kent Gross 2017 yılında Fatih Özbabacan Gıda Dış Ticaret LTD. ŞTİ adı ile Konya'da genç girişimci Fatih Özbabacan tarafından yüzde 100 yerli sermaye ile kuruldu. Kent Gross toptan ve perakende satış alanlarında faaliyet göstererek, müşterilerine zengin ürün çeşitliliği ve kaliteli hizmet sunma amacıyla yola çıktı. Şirket, marketlerden büfelere, kafeteryalardan restoranlara, otellere ve fabrikalara kadar geniş bir alanda hizmet veriyor.