Depremde hasar gören otomobillerle 'change' dolandırıcılığına 2 tutuklama

Kaynak: DHA
Depremde hasar gören otomobillerle 'change' dolandırıcılığına 2 tutuklama
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere kopyalayıp, (change) piyasaya süren 19 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü öğrendi. 3 aylık teknik ve fiziki takipten sonra 6 Şubat'ta Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken; 'change' yapıldığı öğrenilen 36 otomobile el konuldu.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

'Nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturmada şüpheli kişilerden 7'si, emniyette alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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