Telefonunuza gelen bu mesaja sakın tıklamayın. Herkese gönderiyorlar. Hayatınız mahvolmasın

Vatandaşların telefonuna SMS üzerinden mesaj ve link göndererek, kişisel bilgilerini ele geçiren ardından da banka hesaplarını boşaltan dolandırıcılar, yeni bir mesaj tekniği ile dolandırıcılık yapmaya başladı.

“Egzozburada” kullanıcı adıyla ele geçirdiği telefon numaralarına SMS gönderen dolandırıcılar, gönderilen SMS deki linke tıklamanız halinde banka hesapları dahil birçok kişisel bilgiye erişebiliyor.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ VE BANKA HESAPLARINIZ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Dolandırıcılar, vatandaşların cep telefonuna, “Sn.Blance kullanıcısı güvenlik sebebiyle fonlarınız bloke edilmiştir. Fon aktivasyon linkiniz,” diye mesaj göndererek bir link bırakıyor.

Linke tıklamanız halinde yapay zeka yöntemiyle kurulmuş program, sizin telefon içindeki kişisel bilgilerinizi, banka hesaplarınızı ele geçirebiliyor.